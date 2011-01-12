kmpr02

Виталий kmpr02

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен интернет-магазин

    Требуется поставить движок инет-магазина. Тема продажа запчастей. Дизайн есть, надо будет натянуть. Предпочтения в движках нет. Главное требование чтобы было функционально, но в тоже время просто. Ваши предложения и цены товарищи. Бюджет маленький, поэтому с ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен дизайн для интернет-магазина

    Требуется разработать дизайн для интернет-магазина автозапчастей, PSD ,без верстки. Простой, но стильный, но в тоже время аккуратный, современный дизайн. Главное требование простота и удобство. Бюджет не велик! Прошу обратить на это внимание! Указываем ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно подправить шаблон

    Нужно сделать кроссбраузерную резину и подправить внешний вид шаблона. Адрес http://mebel.rizl.ru. Образец: http://mebel.rizl.ru/shablon.gif. Сроки, цены пожалуйста! И еще просьба с ценником 50-100$ ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настроить CMS MODx + shopkeeper

    Ребята в общем делаем инет-магазин автозапчастей. Нужно настроить modx+shopkeeper, просто отладить их работу. Чтобы можно было смотреть каталог и делать заказы, смотреть отчеты. Т.е. чтобы компонент исправно работал. Версия MODx 1.0.5 ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

antilopa
Арт 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Необходимо разработать визитку
Отличный заказчик, понятно изложил суть того, что должно получится в итоге. Оплата в срок, всем советую!
Заказ выполнен точно и в срок! Результатом очень доволен! В дальнейшем обязательно буду обращаться еще! Большое спасибо1 Было приятно поработать!
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