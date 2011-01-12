Требуется поставить движок инет-магазина. Тема продажа запчастей. Дизайн есть, надо будет натянуть. Предпочтения в движках нет. Главное требование чтобы было функционально, но в тоже время просто. Ваши предложения и цены товарищи. Бюджет маленький, поэтому с ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать дизайн для интернет-магазина автозапчастей, PSD ,без верстки. Простой, но стильный, но в тоже время аккуратный, современный дизайн. Главное требование простота и удобство. Бюджет не велик! Прошу обратить на это внимание! Указываем ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать кроссбраузерную резину и подправить внешний вид шаблона. Адрес http://mebel.rizl.ru. Образец: http://mebel.rizl.ru/shablon.gif. Сроки, цены пожалуйста! И еще просьба с ценником 50-100$ ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен граббер новостей на сайт автомобильной тематики. требуется чтобы выдергивал картинку+текст и постил на сайте автоматически. ваши предложения господа!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ребята в общем делаем инет-магазин автозапчастей. Нужно настроить modx+shopkeeper, просто отладить их работу. Чтобы можно было смотреть каталог и делать заказы, смотреть отчеты. Т.е. чтобы компонент исправно работал. Версия MODx 1.0.5 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо наполнить каталог детских товаров (фото+ краткое описание). Позиций будет приблизительно 5000. Указывайте пожалуйста сроки и цены. Спасибо!Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть шаблон в PSD, необходимо превратить в шаблон для Джумлы + autoBB. Пожалуйста указывайте цены и сроки!HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать дизайн рекламной визитки стандартного размера в векторе (для типографии). Автосфера, конкретнее электростеклоподъемники. Детали в личке.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад