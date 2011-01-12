Требуется поставить движок инет-магазина. Тема продажа запчастей. Дизайн есть, надо будет натянуть. Предпочтения в движках нет. Главное требование чтобы было функционально, но в тоже время просто. Ваши предложения и цены товарищи. Бюджет маленький, поэтому с ...