Необходимо разработать визитку

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок263 просмотра

Требуется разработать дизайн рекламной визитки стандартного размера в векторе (для типографии).

Автосфера, конкретнее электростеклоподъемники.

Детали в личке.

14 лет назад
kmpr02
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

antilopa
Арт 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, понятно изложил суть того, что должно получится в итоге. Оплата в срок, всем советую!

Заявки фрилансеров

antilopa
Арт 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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