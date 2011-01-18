ТЗ в прикрепленном PDF файле. Ссылка на архив с картинками и логотипом по ссылке http://www.espressomaster.ru/SJR.zip Пожалуйста, Вашу цену, сроки и ссылку на потфолио. Оплата внутри сервиса.
Необходимо разработать визитку
Требуется разработать дизайн рекламной визитки стандартного размера в векторе (для типографии).
Автосфера, конкретнее электростеклоподъемники.
Детали в личке.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Требуется нарисовать макет рекламного плаката для ювелирной компании форматом А4. Плакат имиджевый для продвижения услуги гравировки на любой плоской поверхности. Уже есть примерная концепция,текст наполнения. От вас качественное и ...Закрыт14 лет назад
Отрисовать в вектор от вас сроки и бюджетВерстка полиграфии8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна новая визитная карточко, стильная и интригуючаяЗавершен14 лет назад
1) есть макет дизайна корпоративного стиля в формате JPEG http://goo.gl/IYihp 2) указанные цифры на макете означают: I - шаблон страницы A4 II - шаблон конверта или флаера III - шаблон визитной ...Завершен14 лет назад
Листовка А5 формата двусторонняя в неоновом стиле. Нужен стильный, яркий дизайн, а не раскладка текста на плоскости... аудитория: директора/собственники кафе, баров, ресторанов тз готово. срок – ...Закрыт14 лет назад
- $25
Двухсторонний Купон - Акция. Размер 95х95мм; Инфа: - Бессрочная Акция! - Предъявителю купона скидка 20% на спортивные тренажеры от компании «СпортСпорт». Лицевая часть - имиджевая картинка – привлекающая внимание (связь со ...Верстка полиграфии33 заявкиЗакрыт14 лет назад
Надо сделать дизайн этикетки для печати без особых изысков ,но стильно и красиво.пищевой продукт.Верстка полиграфии38 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать макет двустороннего флаера, размер 10х15. На одной стороне будет уменьшенная афиша (она есть с исходниками для А3, вам только нужно подогнать под размер флаера), С другой стороны будет текст, типа ...Завершен14 лет назад
Интернет-журнал по образу и подобию существующего печатного издания InVertum (www.ivmag.org), первоначальный объем 50 разворотов, 8-10 номеров в 2011, первый номер - к 15 февраля 2011.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт14 лет назад