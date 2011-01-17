Дизайн стикера 50x200 мм.

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  2. Верстка полиграфии
Завершен17 заявок343 просмотра

ТЗ в прикрепленном PDF файле.

Ссылка на архив с картинками и логотипом по ссылке http://www.espressomaster.ru/SJR.zip

Пожалуйста, Вашу цену, сроки и ссылку на потфолио.

Оплата внутри сервиса.

14 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад
$35
3 дня
Спасибо, Ольга
Сотрудничество прошло успешно. Заказ был оплачен в полном объеме. Отличный заказчик)

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад

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