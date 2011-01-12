Флаер - дизайн, макет

Нужно сделать макет двустороннего флаера, размер 10х15.

На одной стороне будет уменьшенная афиша (она есть с исходниками для А3, вам только нужно подогнать под размер флаера),

С другой стороны будет текст, типа описание концерта, он будет занимать центральную часть, вокруг него - рамка из цветной мозаики. Там могут быть абстрактные узоры, орнамент или просто подходящие сочетания цветов, но это должна быть мозаика, достаточно яркая.

Фон под текст, шрифты нужно подобрать так, чтобы текст был хорошо читаем.

Требования к макету - стандартные, исполнителю скину подробные требования типографии.

Просьба оставлять заявки только тем у кого есть опыт подготовки подобных макетов и портфолио. Срок сдачи 13 января.