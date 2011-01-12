Флаер - дизайн, макет

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен27 заявок404 просмотра

Нужно сделать макет двустороннего флаера, размер 10х15.

На одной стороне будет уменьшенная афиша (она есть с исходниками для А3, вам только нужно подогнать под размер флаера),

С другой стороны будет текст, типа описание концерта, он будет занимать центральную часть, вокруг него - рамка из цветной мозаики. Там могут быть абстрактные узоры, орнамент или просто подходящие сочетания цветов, но это должна быть мозаика, достаточно яркая.

Фон под текст, шрифты нужно подобрать так, чтобы текст был хорошо читаем.

Требования к макету - стандартные, исполнителю скину подробные требования типографии.

Просьба оставлять заявки только тем у кого есть опыт подготовки подобных макетов и портфолио. Срок сдачи 13 января.

14 лет назад
Chomsky
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ot_ruta
Рута 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Исключительно положительные впечатления от работы с этим исполнителем. Макет был создан точно в срок, профессионально, с учетом моих пожеланий и требований типографии. Не возникало никаких проблем при печати. И что немаловажно - адекватная цена за работу, что также свидетельствует о профессионализме и умении правильно рассчитать время на выполнение задания. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятно было работать с таким грамотным и порядочным заказчиком. Четкость поставленой задачи, максимально предоставленные материалы для проекта, етичность общения - превысили все ожидания и заслуживают по десятибальной системе оценки 100.

Заявки фрилансеров

Ot_ruta
Рута 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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