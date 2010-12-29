Буклет

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт17 заявок336 просмотров

Нужно сделать макет буклета А5, 4 страницы.Детальное тз при переписке .

Мой Skype : Evgeniy.web

14 лет назад
fileactive
Евгений 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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