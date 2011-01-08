Перерисовать визитки в вектор

Здравствуйте!

У нас есть две классные одинаковые визитки (различие в именах) в PSD, формат 90х50. На них логотип и текст, больше ничего. Логотип есть в AI.

Необходимо подготовить их к печати (перевести в вектор, сделать правильный размер, вылеты), чтобы я мог без проблем отдать их в типографию.