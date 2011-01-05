Необходимо оформить дизайн небольшой брошюры (2 страницы А4). Главный акцент надо сделать на оформлении титульной страницы. Ее необходимо оформить в фирменном стиле компании (фирменный стиль прилагается). Предполагается, что на титульной странице будет логотип и ...
Нужен дизайн корпоративного бланка.
Есть лого, на основе него нужно разработать бланк.
Выбранный исполнитель
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