Нужен дизайн корпоративного бланка.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок166 просмотров

Есть лого, на основе него нужно разработать бланк.

14 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$16
2 дня
Ещё одна отлично реализованная работа. Спасибо.
Сотрудничество было доверительным и результат был успешным. Спасибо, всё прошло хорошо. Еще раз рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад