Каталог продукции (изделия из гипса и полуиретана)

Необходимо создание каталога продукции изделий архитектурного декора (фото 550-580 изделий, + некоторые фото с готовых объектов ). Каталог должен быть качественно исполнен, чтобы можно было его использовать не только для рассылки в формате pdf, а и распечатать в качественный каталог-журнал. Концепция дизайна есть. Предложения присылать с ценой создания каталога и сроками (два варианта: стоимость каталога с уже продуманным дизайном,где будет требоваться наполнение; и стоимость каталога с Вашими предложениями по дизайну и наполнением)