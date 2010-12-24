Стоит задача разработать визитки и презентационный буклет о компании, который будет складываться в три раза ( вот так: http://freelance.ru/img/portfolio/big/150393.jpg ). Сайт компании: http://nordgaz-service.ru Логотип есть в растре (PSD), в векторе его ...
Срочно требуется макет настенного календаря
Требуется макет настенного календаря с логотипом и информацией для строительной фирмы. Corel Draw.
3 пружины, 4 блока размера а4 минус 10мм
3 варианта.
Срок исполнения: до 10 утра по мск 24.12.2010
Тематика: строительство, промышленность, hitech.
Пример прошлого утвержденного календаря прикреплен как приложение.
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