Срочно требуется макет настенного календаря

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт14 заявок269 просмотров

Требуется макет настенного календаря с логотипом и информацией для строительной фирмы. Corel Draw.

3 пружины, 4 блока размера а4 минус 10мм

3 варианта.

Срок исполнения: до 10 утра по мск 24.12.2010

Тематика: строительство, промышленность, hitech.

Пример прошлого утвержденного календаря прикреплен как приложение.

14 лет назад
K1D
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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