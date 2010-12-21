В приложении - макет с текстом подарочного сертификата. Нужно сделать "простенько, но миленько" - добавить какое-то оформление на ваш вкус, может рамку, как часто бывает у сертификатов, может новогодние картинки по углам - ...
Нарисовать визитку.
Приветсвую, необходимо нарисоват визитку.
Размеры:
Длинна 9 см.
Высота 5 см.
Стоимость работ - договорная. Срок: 3 дня.
В качестве контактов, пожалуйста, оставьте ICQ.
Примерный образец имеется в приложений.
Заявки фрилансеров
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