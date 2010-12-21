Нарисовать визитку.

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Закрыт52 заявки545 просмотров

Приветсвую, необходимо нарисоват визитку.

Размеры:

Длинна 9 см.

Высота 5 см.

Стоимость работ - договорная. Срок: 3 дня.

В качестве контактов, пожалуйста, оставьте ICQ.

Примерный образец имеется в приложений.

14 лет назад
erasimov2006
Денис 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
88 отзывов

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