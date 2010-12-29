Новогодняя открытка поздравление

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  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок167 просмотров

Нужно сделать корпоративную новогоднюю открытку для рассылки партнерам и клиентам.

Т.е. прицепить наш лого. То что было в прошлом году в приложении - для примера.

Цены. Это нужно к понедельнику.

14 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Все как всегда замечательно!
Была рада поработать с Вами снова. Все как всегда ясно, четко, своевременно. Очень довольна сотрудничеством. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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