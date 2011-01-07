Дизайн макет флаеров

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  2. Верстка полиграфии
Завершен35 заявок346 просмотров

Нужно сделать дизайн макет флаера А6 под технические требования типографии.

Прошу указывать сумму, сроки выполнения работы

14 лет назад
zakazcom1
Дмитрий 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
$25
1 день
Благодарен Анатолию за качественно выполненную работу. Спасибо!
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Оплата в срок.
kitty_str
Лиля 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
14 лет назад
ТОП-10
Верстка полиграфии
kitty_str
Лиля 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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