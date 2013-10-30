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Лиля Солнечная kitty_str

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Быстро, Качественно, Не дорого!

О себе:

7 лет художественной школы

4 года учебы на дизайнера-средовика

5 лет учебы "специалист по рекламе"

более 7 лет работы с полиграфией, наружной рекламой, сувенирной продукцией, дизайн-интерьера.

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Отзывы заказчиков
SEOinSoul
Илья 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
9 баллов
9 лет назад
Нарисовать баннер для наружной рекламы
Лиля вытерпела очень много моих редакций по мелочам, за что огромное спасибо. В итоге получилось то, что я и хотел
Спасибо за сотрудничество, буду рада помочь еще
Ответный отзыв
greenserviskiev
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
8 баллов
10 лет назад
Фирменный Стиль
На все условия согласилась, сделано качественно и очень стильно. Талантливая девочка. Как заказчики очень довольны.
было приятно сотрудничать
Ответный отзыв
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Фирменный стиль по теннису (большому)
Умничка! Приятно работать, оперативно, без проблем корректирует, все сделала. Спасибо.
Приятный заказчик. Четкое ТЗ. Не придирчив, знает чего хочет. Своевременная оплата. Рекомендую !
Ответный отзыв
kozmanov
Денис 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Дизайн с логотипом буклета евро.
"Быстро, качественно, не дорого!" - это точное описание. Был очень доволен сотрудничеством, сделано все на отлично. В дизайне присутствует какая то свежесть подачи - это и подкупило на ее выбор. Так держать! :)
Отличный заказчик, моментальная оплата! Очень довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн баннера 4,2 на 14 м для печати
Спасибо, очень доволен сотрудничеством
Приятный заказчик, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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