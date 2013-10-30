Лиля Солнечная kitty_strkitty_str
35 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Быстро, Качественно, Не дорого!
О себе:
7 лет художественной школы
4 года учебы на дизайнера-средовика
5 лет учебы "специалист по рекламе"
более 7 лет работы с полиграфией, наружной рекламой, сувенирной продукцией, дизайн-интерьера.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Гурман317 просмотров
- Бухта изобилия235 просмотров
- Манцони202 просмотра
- Прибрежный279 просмотров
- Бухта изобилия275 просмотров
- Бухта изобилия273 просмотра
- Shueco246 просмотров
- Без названия177 просмотров
- Без названия149 просмотров
- Азимут приглашение233 просмотра
- Без названия201 просмотр
- Без названия135 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
9 лет назад
Лиля вытерпела очень много моих редакций по мелочам, за что огромное спасибо. В итоге получилось то, что я и хотел
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, буду рада помочь еще
$20
8 баллов
10 лет назад
На все условия согласилась, сделано качественно и очень стильно. Талантливая девочка. Как заказчики очень довольны.
Ответный отзыв
было приятно сотрудничать
$50
10 баллов
10 лет назад
Умничка! Приятно работать, оперативно, без проблем корректирует, все сделала. Спасибо.
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Четкое ТЗ. Не придирчив, знает чего хочет. Своевременная оплата. Рекомендую !
$25
10 баллов
10 лет назад
"Быстро, качественно, не дорого!" - это точное описание. Был очень доволен сотрудничеством, сделано все на отлично. В дизайне присутствует какая то свежесть подачи - это и подкупило на ее выбор. Так держать! :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, моментальная оплата! Очень довольна сотрудничеством.
$15
10 баллов
10 лет назад
Спасибо, очень доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
Приятный заказчик, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Верстка полиграфии
10 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
5 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
3 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
3 отзыва
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга