Нарисовать баннер для наружной рекламы

Здравствуйте

Необходимо нарисовать макет баннера для наружной рекламы

Вот прототип, как я примерно вижу расположение

http://awesomescreenshot.com/0963bqxzb3

Здесь сами фразы обязательны, но вот их расположение - уже на ваше усмотрение. Самое главное чтобы было очень хорошо видно и бросалось в глаза

Здесь по ссылки фирменый стиль, в котором бы хотелось видеть также и сам баннер. Ну или похожий к нему (не обязательно белый фон)

http://awesomescreenshot.com/0af3bqww9a

Собственно от вас хотелось бы увидеть дизайн, в котором удачно все фразы обыграются и чтобы он был ярким и заметным. Может быть рамочку сделать (но только красивую) или еще что нито. В общем это уже за вами

Вот фото, где будет висеть баннер http://awesomescreenshot.com/07a3bqxn51

(кстати нравится дизайн правого баннера, только цвета хочется свои)

Требования

размер баннера 1,8х1,8 метров, материал винил 350 гр, тип печати 350dpi, не запечатывать 5 см по периметру, макет в формате cdr или tiff

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