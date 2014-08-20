Нарисовать баннер для наружной рекламы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен28 заявок607 просмотров

Здравствуйте

Необходимо нарисовать макет баннера для наружной рекламы

Вот прототип, как я примерно вижу расположение

http://awesomescreenshot.com/0963bqxzb3

Здесь сами фразы обязательны, но вот их расположение - уже на ваше усмотрение. Самое главное чтобы было очень хорошо видно и бросалось в глаза

Здесь по ссылки фирменый стиль, в котором бы хотелось видеть также и сам баннер. Ну или похожий к нему (не обязательно белый фон)

http://awesomescreenshot.com/0af3bqww9a

Собственно от вас хотелось бы увидеть дизайн, в котором удачно все фразы обыграются и чтобы он был ярким и заметным. Может быть рамочку сделать (но только красивую) или еще что нито. В общем это уже за вами

Вот фото, где будет висеть баннер http://awesomescreenshot.com/07a3bqxn51

(кстати нравится дизайн правого баннера, только цвета хочется свои)

Требования

размер баннера 1,8х1,8 метров, материал винил 350 гр, тип печати 350dpi, не запечатывать 5 см по периметру, макет в формате cdr или tiff

Озвучивайте ваши цены и сроки

11 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kitty_str
Лиля 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Лиля вытерпела очень много моих редакций по мелочам, за что огромное спасибо. В итоге получилось то, что я и хотел
Спасибо за сотрудничество, буду рада помочь еще

Заявки фрилансеров

kitty_str
Лиля 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайнер для полиграфии и наружки

    Условия: почасовка, 200 р./час Обязанности: разработка полиграфии и наружной рекламы, после уточнения всех навыков возможно буду еще чем-то загружать. Работа с переменной нагрузкой (сегодня есть, завтра нет). Ссылки на портфолио в проект.

    Наружная реклама14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2 баннера на магазин

    Необходимо нарисовать 2 баннера на магазин. На одном четко разместить логотип (он имеется уже разработанный) с малиной в стиле аптеки. На втором баннере разместить дисконт и надпись "Скидки до 15%". ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 2 Баннера на магазин

    Необходимо отрисовать 2 баннера на магазин: 2400 * 1830 мм Баннера должны быть оформлены стиле коллажей. 1 баннер:66% бытовая химия, 34% канцелярские товары 2 баннер: детская одежда, элементы питания, бритвенные принадлежности... ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Удаленный менеджер по наружной рекламе

    Здравствуйте ! Рекламно производственная компания ищет удаленного менеджера по продажам рекламных услуг.Работа удалённая, ездить на работу и сидеть в офисе не нужно. Возможно совмещение с другой работой. Вы привлекаете клиента и ...

    Наружная рекламанет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн рекламного щита

    Добрый день уважаемые веблансеры. Благотворительному фонду требуется дизайн рекламного щита 3*6 для помощи девочке инвалиду. Заинтересовавшихся приглашаю в скайп(указан в профиле).

    Наружная реклама7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет

    $10

    Необходимо создать макет 3*6 м: есть фото и примерный текст,всё красиво оформить ( в романтическом стиле). Это будет план примирения парня перед девушкой).Вот таким способом решил помириться......). Кто сможет помочь реализовать макет?

    Наружная реклама12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет биллборда 3х6

    Нужно немного изменить макет для билборда. В макете стрелочка и логотип. Нужно в такой же стилистике, только добавить текст.

    Наружная реклама21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оформление интерактивной стены в детском саду

    $50

    Необходимо разработать макет для интерактивной стены в детском саду. Размер стены длина 8,88 м высота 2,07м. По изготовления есть два варианта: либо роспись стен с возможностью закрепления отдельных съемных элементов, либо панели ПВХ с нанесением ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер

    Требуется фрилансер-дизайнер, готовый поработать удаленно. Разработка дизайн-макетов наружной рекламы и полиграфической продукции для РА в г.Южно-Сахалинске.

    Наружная реклама27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад