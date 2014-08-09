Макет

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт12 заявок163 просмотра

Необходимо создать макет 3*6 м: есть фото и примерный текст,всё красиво оформить ( в романтическом стиле).

Это будет план примирения парня перед девушкой).Вот таким способом решил помириться......).

Кто сможет помочь реализовать макет?

11 лет назад
lunika31
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайнер для полиграфии и наружки

    Условия: почасовка, 200 р./час Обязанности: разработка полиграфии и наружной рекламы, после уточнения всех навыков возможно буду еще чем-то загружать. Работа с переменной нагрузкой (сегодня есть, завтра нет). Ссылки на портфолио в проект.

    Наружная реклама14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет биллборда 3х6

    Нужно немного изменить макет для билборда. В макете стрелочка и логотип. Нужно в такой же стилистике, только добавить текст.

    Наружная реклама21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оформление интерактивной стены в детском саду

    $50

    Необходимо разработать макет для интерактивной стены в детском саду. Размер стены длина 8,88 м высота 2,07м. По изготовления есть два варианта: либо роспись стен с возможностью закрепления отдельных съемных элементов, либо панели ПВХ с нанесением ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработчик рекламных листовок

    требуется на постоянную работу фрилансер по разработке рекламных листов. компания занимается предоставлениям услуг доступа к сити интернет, установкой охранных систем, спутникового тв, и много различных видов действия!

    Наружная реклама18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер

    Требуется фрилансер-дизайнер, готовый поработать удаленно. Разработка дизайн-макетов наружной рекламы и полиграфической продукции для РА в г.Южно-Сахалинске.

    Наружная реклама27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Бренд волл

    $5

    Требуется специалист, работающий в Corel Draw. надо нужным узором расположить логотипы для изготовления Брендволла. Срочно

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет плёнки на окна

    $20

    макет, на метало-пластиковый входной блок, для фитнес клуба. общей площадью 6м.кв. большая часть макета- это крупно написанные короткие фразы (в виде " спорт" "акробатика" "занятия для детей") или крупные фото. есть текст и примерные ...

    Наружная реклама17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать бумажного динозавра, вставить в баннер

    $100

    Раньше у нас был такой паучок https://farm3.staticflickr.com/2936/14741431255_3fca994f35_o.jpg, он стоял перед входом в офис. Но потом сменили фирменный стиль с синего на серо оранжевый. Стиль можно увидеть через наш сайт www_jnetwork_kz. Там на каждой странице ...

    WordPress
    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад