Баннеры для выставки 14 * 2,5м

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен15 заявок205 просмотров

Нужен дизайн баннеров (хотим полностью закрыть заднюю стенку стенда на выставке)

Прошу сообщать цену и сроки !!!

11 лет назад
9729235
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$60
2 дня
Спасибо за работу, выставка прошла с Вашей помощью успешно.
Очень приятное и тесное сотрудничество на протяжении всего времени работы проекта. Дмитрий все время на связи, даёт ответы на все вопросы, оплата мгновенная и более чем!). Всем желаю таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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