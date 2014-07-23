Макет плёнки на окна

макет, на метало-пластиковый входной блок, для фитнес клуба. общей площадью 6м.кв. большая часть макета- это крупно написанные короткие фразы (в виде " спорт" "акробатика" "занятия для детей") или крупные фото.

есть текст и примерные фото.

прикрепляю фото входа в клуб, который нужно оформить!

и фото вместе с окнами зала (хотелось бы, чтоб они гармонировали и взаимодействовали между собой!)