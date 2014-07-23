Раньше у нас был такой паучок https://farm3.staticflickr.com/2936/14741431255_3fca994f35_o.jpg, он стоял перед входом в офис. Но потом сменили фирменный стиль с синего на серо оранжевый. Стиль можно увидеть через наш сайт www_jnetwork_kz. Там на каждой странице ...
Макет плёнки на окна
макет, на метало-пластиковый входной блок, для фитнес клуба. общей площадью 6м.кв. большая часть макета- это крупно написанные короткие фразы (в виде " спорт" "акробатика" "занятия для детей") или крупные фото.
есть текст и примерные фото.
прикрепляю фото входа в клуб, который нужно оформить!
и фото вместе с окнами зала (хотелось бы, чтоб они гармонировали и взаимодействовали между собой!)
Заявки фрилансеров
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