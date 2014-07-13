Нужно нарисовать макет 1,1 м на 1,8 м

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Закрыт15 заявок174 просмотра

Здравствуйте, фрилансеры!

Нужен простой макет 1,1 м на 1,8 м для стенда

заголовок, логотип, карта , контакты

карта с гугла что-бы была по контурах

Кто рисовал или кто хочет нарисовать пишите, и цену говорите.

11 лет назад
eldom
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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