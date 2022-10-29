eldom

Юрий eldom

 
42 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
&#128681; 1&#8419; Стараюсь сделать лучше из того, что есть. &#128681; 2&#8419; В этой работе нужен вкус. &#128681; 3&#8419; Выбирайте по портфолио

 Умею собирать истории из хаоса различных материалов

Имею разноплановый опыт, что позволяет смотреть на любую задачу шире и предлагать более интересные решения. Чтобы видео было лучше, запоминалось, выделялось.

Могу быть полезен в следующем:

    ⭕ Цветокоррекция

    ⭕ Сценарий

    ⭕ Озвучка

    ⭕ Анимация

    ⭕ Съёмка

    ⭕ Квадрокоптер

    ⭕ Работа с 4К видео

    ⭕ Настройка рекламы в ютуб и т.п.

От вас нужно:

    ▶ Исходные материалы

    ▶ Технические требования к исходному видео (частота кадров, размер видео)

    ▶ Творческие пожелания (желаемая стилистика, цветокоррекция и т.п.)

    ▶ Пожелания по хронометражу (длительность и порядок эпизодов)

    ▶ Для анимации — графика и сценарий ролика

    ▶ Желаемая озвучка текста (если есть)

    ▶ Желаемая фоновая музыка (если есть конкретные пожелания)

    ▶ Примеры видео, которые вам нравятся по стилю

Вот некоторые примеры моих работ:

☕ Вы можете взаимовыгодно делегировать на меня часть своих задач, чтобы занятся чем-то более нужным

Одни руки много не потянут. Если у вас получается, делегируйте свою задачу мне.  Работаю, как пчёлка )  Выполняю желания ) А если серьёзно, то:

     Всегда ориентируюсь на результат.

    ⏰ Называю реальные сроки и всегда с запасом. Если что-то не выходит, предупреждаю заранее. Не пропадаю. Всегда на связи. Указаны контакты, которым много лет.

     Гибкий в плане оплат.

     Честно готов к обоснованным возвратам.

 Обращайтесь, всё можно обсуждать

+380672638776 ◀ Viber, Telegram, Whatsapp

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