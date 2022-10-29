Умею собирать истории из хаоса различных материалов
Имею разноплановый опыт, что позволяет смотреть на любую задачу шире и предлагать более интересные решения. Чтобы видео было лучше, запоминалось, выделялось.
Могу быть полезен в следующем:
- ⭕ Цветокоррекция
⭕ Сценарий
⭕ Озвучка
⭕ Анимация
⭕ Съёмка
⭕ Квадрокоптер
⭕ Работа с 4К видео
⭕ Настройка рекламы в ютуб и т.п.
- ▶ Исходные материалы
▶ Технические требования к исходному видео (частота кадров, размер видео)
▶ Творческие пожелания (желаемая стилистика, цветокоррекция и т.п.)
▶ Пожелания по хронометражу (длительность и порядок эпизодов)
▶ Для анимации — графика и сценарий ролика
▶ Желаемая озвучка текста (если есть)
▶ Желаемая фоновая музыка (если есть конкретные пожелания)
▶ Примеры видео, которые вам нравятся по стилю
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☕ Вы можете взаимовыгодно делегировать на меня часть своих задач, чтобы занятся чем-то более нужным
Одни руки много не потянут. Если у вас получается, делегируйте свою задачу мне. Работаю, как пчёлка ) Выполняю желания ) А если серьёзно, то:
- Всегда ориентируюсь на результат.
⏰ Называю реальные сроки и всегда с запасом. Если что-то не выходит, предупреждаю заранее. Не пропадаю. Всегда на связи. Указаны контакты, которым много лет.
Гибкий в плане оплат.
Честно готов к обоснованным возвратам.
Обращайтесь, всё можно обсуждать
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