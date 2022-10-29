🚩 1⃣ Стараюсь сделать лучше из того, что есть. 🚩 2⃣ В этой работе нужен вкус. 🚩 3⃣ Выбирайте по портфолио

 Умею собирать истории из хаоса различных материалов

Имею разноплановый опыт, что позволяет смотреть на любую задачу шире и предлагать более интересные решения. Чтобы видео было лучше, запоминалось, выделялось.

Могу быть полезен в следующем:

⭕ Цветокоррекция ⭕ Сценарий ⭕ Озвучка ⭕ Анимация ⭕ Съёмка ⭕ Квадрокоптер ⭕ Работа с 4К видео ⭕ Настройка рекламы в ютуб и т.п.

▶ Исходные материалы ▶ Технические требования к исходному видео (частота кадров, размер видео) ▶ Творческие пожелания (желаемая стилистика, цветокоррекция и т.п.) ▶ Пожелания по хронометражу (длительность и порядок эпизодов) ▶ Для анимации — графика и сценарий ролика ▶ Желаемая озвучка текста (если есть) ▶ Желаемая фоновая музыка (если есть конкретные пожелания) ▶ Примеры видео, которые вам нравятся по стилю

☕ Вы можете взаимовыгодно делегировать на меня часть своих задач, чтобы занятся чем-то более нужным

Одни руки много не потянут. Если у вас получается, делегируйте свою задачу мне.  Работаю, как пчёлка )  Выполняю желания ) А если серьёзно, то:

 Всегда ориентируюсь на результат. ⏰ Называю реальные сроки и всегда с запасом. Если что-то не выходит, предупреждаю заранее. Не пропадаю. Всегда на связи. Указаны контакты, которым много лет.  Гибкий в плане оплат.   Честно готов к обоснованным возвратам.

 Обращайтесь, всё можно обсуждать

 +380672638776 ◀ Viber, Telegram, Whatsapp