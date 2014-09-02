Перевод товаров с русского на укр.язык, Joomla

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Завершен21 заявка287 просмотров

Здравствуйте!

Нужен перевод товаров с русского на укр.язык и немножко подкоректировать визуально.

Сайт на джумле, 74 товара + немного коректировки русской версии товаров.

Пожалуйста указывайте цену( грн ) и сроки, не теряйте ни Вашего времени ни нашего. Спасибо

Joomla
11 лет назад
eldom
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
5 дней
С Александром понравилось работать. Все сделал качественно и в сроки. Рекомендую
Задание поставлено четко и ясно. Видно, что организация на высоком уровне, было приятно поработать в команде.

Заявки фрилансеров

Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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