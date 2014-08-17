Поиск статей для перевода

Необходимы ссылки на статьи с иностранных ресурсов.

Тематики: продажи в интернет, платежи, управление магазином, создание и запуск проектов, биллинг, продвижение, маркетинг, конкуренция в интернете и другие, касающиеся коммерческих проектов в сети. Нас интересует все, что связано с сео, юзабилити, электронной торговлей, тестированием сайтов и их дизайном

Требования: статья должна быть актуальной, интересной, желательно максимально полезной с практической точки зрения, также приветствуются интересные обзоры и исследования. Информация не должна быть освещена в рунете. Статьи пишутся для Айти сообщества. Нужно до 10 статей в месяц.

Схема сотрудничества: вы предоставляете мне ссылку (список ссылок), если они мне подходят, я оплачиваю их из расчета 100руб за одну ссылку. В личной переписке я дам ссылку на ресурс, поэтому вы сможете отслеживать факт использования ваших ссылок.

З.ы. очень переборчив, сразу пишите в личку с вашими предложениями