Поиск статей для перевода

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт5 заявок306 просмотров

Необходимы ссылки на статьи с иностранных ресурсов.

Тематики: продажи в интернет, платежи, управление магазином, создание и запуск проектов, биллинг, продвижение, маркетинг, конкуренция в интернете и другие, касающиеся коммерческих проектов в сети. Нас интересует все, что связано с сео, юзабилити, электронной торговлей, тестированием сайтов и их дизайном

Требования: статья должна быть актуальной, интересной, желательно максимально полезной с практической точки зрения, также приветствуются интересные обзоры и исследования. Информация не должна быть освещена в рунете. Статьи пишутся для Айти сообщества. Нужно до 10 статей в месяц.

Схема сотрудничества: вы предоставляете мне ссылку (список ссылок), если они мне подходят, я оплачиваю их из расчета 100руб за одну ссылку. В личной переписке я дам ссылку на ресурс, поэтому вы сможете отслеживать факт использования ваших ссылок.

З.ы. очень переборчив, сразу пишите в личку с вашими предложениями

11 лет назад
Ant_on_
53 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод обучающих видео

    Нужен перевод видео роликов (обучение) с англ (америк) на русский. Результат желательно в виде звукового файла. Можно текстовый файл.

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переводчик,идеально владеющий англ. яз.

    $1000

    Требуется человек идеально владеющий англ. яз. на уровне носителя. Способный оперативно реагировать на ситуации. Креативный и дисциплинированный. В обязанности будет входить курирование англоговорящих сотрудников посредством емайл переписки и звонков. ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется перевод RUS->ENG

    Привет. Требуется перевод с русского на английский делового предложения/письма. Около 1 страницы word-а. Начинающих просьба не беспокоить. Ваши предложения только с примерами Ваших работ!

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Иврит - Русский

    Нужен перевод презентации и иврита на русский. Интересует: стоимость с форматированием (то есть сделать такую же презентацию на русском). стоимость без форматирования (в word слайд 1: перевод, слайд 2: перевод ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевести лэндинг на английский язык

    Необходимо перевести продающий сайт на английский язык. Изначально нужно перевести две страницы: http://cryptohunter.net/ http://cryptohunter.net/lucky.php Сложность задачи состоит в том, что нужен не тупой перевод изначального текста, а адаптация его под ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад