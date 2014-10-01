Перевод статьи из сайта с английского на русский

$100
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Завершен44 заявки735 просмотров

Здравствуйте!

интересует перевод с английского на русский, статьи не сложные штук 60 где то по 1500 - 2000 знаков, жду цену и сроки на каждую статью!

подробнее по скайпу!

11 лет назад
nikoweb
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

an4121
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$3
1 день
Все супер, рекомендую!
Рада была сотрудничеству. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

an4121
Анна 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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