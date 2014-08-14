Видео по ссылке: http://youtu.be/CQlsSsjSOo8?list=UUt4n6w2o4dexydr77KXJ4mw Перевести видео на русский язык, без озвучки. По итогу получить видео с русскими субтитрами.
Первод текста на Финский-Шведский-Датский-Норвежск
Нужен первод сайта на Финский-Шведский-Датский-Норвежский ,любой по возможности язык
Сайт www.med-travel.lt
Заявки фрилансеров
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