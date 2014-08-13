Сделать перевод сайта

Нужны переводчики с профессиональным владением языков. Для переводов с англ. языка на другие. Для постоянного сотрудничества. Тематика - фантастика,мистика,разные художественные книги...психология и прочее. Возможна так же ежедневная оплата, за каждый день работы. ...