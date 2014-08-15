Компании "Транслател" требуются переводчики-фрилансеры. Обязательные требования к кандидатам: - филологическое образование; - безупречное владение языком; - опыт работы; - ответственное отношение к работе; - владение ...
Перевод с английского на русский 3000 символов
Нужно перевести текст. 3000 символов без пробелов. Тематика - ягода годжи.
Переводить надо свободно, как удобней своими словами (если переводить слово в слово с английского - получается не очень читабельно, знаете же).
В заявке укажите цену перевода.
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