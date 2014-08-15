Перевод с английского на русский 3000 символов

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Завершен25 заявок278 просмотров

Нужно перевести текст. 3000 символов без пробелов. Тематика - ягода годжи.

Переводить надо свободно, как удобней своими словами (если переводить слово в слово с английского - получается не очень читабельно, знаете же).

В заявке укажите цену перевода.

11 лет назад
Georgyi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sanata1524
Наталья 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Все ок, текст переведен. Обнаружил пару мелких ошибок, но в целом хорошо. Спасибо, Наталья!
Отличный заказчик! Четкая постановка задания, мгновенная оплата и приятный в общении человек! Спасибо за заказ :)

Заявки фрилансеров

sanata1524
Наталья 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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