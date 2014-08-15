Нужны переводчики с профессиональным владением языков. Для переводов с англ. языка на другие. Для постоянного сотрудничества. Тематика - фантастика,мистика,разные художественные книги...психология и прочее. Возможна так же ежедневная оплата, за каждый день работы. ...
Перевести тексты с русского на английский язык
Перевести тексты с русского на английский язык для туристического сайта
в районе 15 000 символов, стоимость ? сроки ?
общение и связь со мной по скайпу , оставляйте контакты , кому интересно , свяжусь с Вами
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