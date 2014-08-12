Перевод с русского на английский ~47.000 символов

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Завершен29 заявок341 просмотр

Требуется перевод с русского на английский ~47.000 символов. (Общий английский)

Интересуют сроки и стоимость.

11 лет назад
Sonder-rzn
Павел 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ElenaSlasnaya
Елена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Рекомендую, как исполнителя. Елена прекрасно справилась с переводом. От сотрудничества только положительные эмоции.
Великолепный заказчик, четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

ElenaSlasnaya
Елена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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