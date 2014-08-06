Перевести документы с русского на английский(Америка). Договор купли-продажи квартиры, справка о заработной плате, справка о занимаемой должности, свидетельство о разводе,и документ на квартиру. Стоимость примерно, сроки
Перевод с немецкого на русский
Нужен перевод небольшого текста с немецкого на русский.
Оплата 3$ за 1000
Заявки фрилансеров
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