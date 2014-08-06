Перевести обзор игры "10" на английский

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Закрыт8 заявок198 просмотров

Требуется перевести русскоязычный обзор на английский язык. Объем обзора на русском 4200 символов. Вышлю, после начала сотрудничества.

iOS бесплатна: https://itunes.apple.com/ru/app/10-free/id901292020

iOS платная: https://itunes.apple.com/ru/app/10-pro/id901284753

Андройд бесплатная: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.engwords.android.game10free

Андройд платная: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.engwords.android.game10

Прошу указывать срок, цену и опыт.

iOS
11 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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