Здравствуйте. Нужно перевести небольшое письмо медицинской тематики на английский.
Перевести обзор игры "10" на английский
Требуется перевести русскоязычный обзор на английский язык. Объем обзора на русском 4200 символов. Вышлю, после начала сотрудничества.
iOS бесплатна: https://itunes.apple.com/ru/app/10-free/id901292020
iOS платная: https://itunes.apple.com/ru/app/10-pro/id901284753
Андройд бесплатная: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.engwords.android.game10free
Андройд платная: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.engwords.android.game10
Прошу указывать срок, цену и опыт.
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