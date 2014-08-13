Перевод письма на английский(медецинская тема)

Нужно перевести текст медицинской тематики (стоматология) с английского на русский на сегодня на поздний вечер или завтра раннее утро. около 30 слайдов презентации, текста немного, терминология специфическая но несложная. стоимость 2 доллара 1000 знаков.Тем, кто ...