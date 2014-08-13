Здравствуйте! Нужен перевод большого файла (более 30 страниц) с англ. на рус., юридическая документация. Сроки сжатые, желательно завтра к ночи. Проект только для фрилансеров с отзывами, хорошо знакомыми с терминологией, возможна ...
Перевод письма на английский(медецинская тема)
Здравствуйте.
Нужно перевести небольшое письмо медицинской тематики на английский.
Выбранный исполнитель
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