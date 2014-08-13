Перевод письма на английский(медецинская тема)

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Завершен11 заявок231 просмотр

Здравствуйте.

Нужно перевести небольшое письмо медицинской тематики на английский.

11 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$5
5 дней
Хороший перевод и во время. Сотрудничеством доволен.
Честный, порядочный заказчик и приятный собеседник. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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