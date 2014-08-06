Требуется перевести русскоязычный обзор на английский язык. Объем обзора на русском 4200 символов. Вышлю, после начала сотрудничества. iOS бесплатна: https://itunes.apple.com/ru/app/10-free/id901292020 iOS платная: https://itunes.apple.com/ru/app/10-pro/id901284753 Андройд бесплатная: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.engwords.android.game10free Андройд платная: ...
Перевести название организации
Потребительское общество социальных программ "СБЕРЕЖЕНИЕ"
НУЖНО ПЕРЕВЕСТИ ПРАВИЛЬНО НА АНГЛИЙСКИЙ
Заявки фрилансеров
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