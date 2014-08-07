Копирайт, рерайт, редактирование, перевод

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Закрыт15 заявок362 просмотра

Нужен копирайт рерайт, профессиональный перевод на английский язык, сделать рерайт некоторых частей текста, копирайт текста. Срочно!

Пишите цены, сроки.

11 лет назад
fortman
Олег 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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