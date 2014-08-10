Исполнитель для перевода + публикации

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт29 заявок463 просмотра

Требуется человек для перевода и публикации статей на сайт (текст, картинки).

Дневная норма: 40 тыс. символов без пробелов.

Статьи о мобильных телефонах, планшетах, гаджетах.

Требование:

- Знание английского языка (умение пользоваться переводчиком + собственные знания)

- Знание русского языка (орфография и грамматика)

- Понятное изложение материала

- Знание тематики мобильных устройств (телефоны, планшеты, гаджеты)

Оклад: 12 тыс / мес

11 лет назад
Wizardo
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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