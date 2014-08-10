Требуется перевод с русского на английский ~47.000 символов. (Общий английский) Интересуют сроки и стоимость.
Исполнитель для перевода + публикации
Требуется человек для перевода и публикации статей на сайт (текст, картинки).
Дневная норма: 40 тыс. символов без пробелов.
Статьи о мобильных телефонах, планшетах, гаджетах.
Требование:
- Знание английского языка (умение пользоваться переводчиком + собственные знания)
- Знание русского языка (орфография и грамматика)
- Понятное изложение материала
- Знание тематики мобильных устройств (телефоны, планшеты, гаджеты)
Оклад: 12 тыс / мес
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