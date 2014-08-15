arturgolovko

$500
сделать аудит сайта , проанализировать юзабилити на удобство пользования потенциальными клиентами расписать рекомендации
Поисковые системы (SEO)25 заявок
Закрыт
9 лет назад
сделать аудит сайта , проанализировать юзабилити на удобство пользования потенциальными клиентами расписать рекомендации
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Помочь ускорить индексацию , сделать хорошее внутреннее сео - устранение технических дублей страниц, настройка редиректов; - настройка 404 ошибки; - настройка ЧПУ (при возможности CMS); - оптимизация изображений для SEO; - анализ и рекомендации ...