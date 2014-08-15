arturgolovko

Артур Головко arturgolovko

 
41 годРоссия/Иркутск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Помочь ускорить индексацию
Спасибо за работу , адекватный и честный заказчик !
Спасибо за оперативность , отчет хороший , сразу видно, что работа сделана качественно , будем ждать топовых позиций !
Ответный отзыв
xomsa
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Перевести тексты с русского на английский язык
Отличный заказчик, постановка ТЗ четкое и ясное, оплата всегда вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Понравилось работать с Эльвирой , все было сделано на высшем уровне, оперативно , качественно , буду делать заказы постоянно!!! Всем рекомендую.
Ответный отзыв