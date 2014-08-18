Помочь ускорить индексацию

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок197 просмотров

Помочь ускорить индексацию , сделать хорошее внутреннее сео

- устранение технических дублей страниц, настройка редиректов;

- настройка 404 ошибки;

- настройка ЧПУ (при возможности CMS);

- оптимизация изображений для SEO;

- анализ и рекомендации по юзабилити сайта;

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11 лет назад
arturgolovko
Артур 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$500
16 дней
Спасибо за оперативность , отчет хороший , сразу видно, что работа сделана качественно , будем ждать топовых позиций !
Спасибо за работу , адекватный и честный заказчик !

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)