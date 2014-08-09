Раскрутить сайт

Требуется поисковая оптимизация интернет магазина sigmal.ru, выведение в ТОП5 необходимых словосочетаний в яндекс и гугл. Регион Россия.

Сайту полгода.

Около 40 товаров. Чистых запросов по ним 200-2000 в месяц в яндексе.

Есть список фраз и кол-во запросов по ним. Вышлю на электронную почту.

Нужно оптимизировать сайт под них. Работа, разовая, которая впоследствии должна принести результат.

Пишите что бы сделали конкретно с этим сайтом и сроки до вывода в топ5 всех товаров. Фразы вышлю на электронную почту.