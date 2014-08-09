Раскрутить сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт23 заявки265 просмотров

Требуется поисковая оптимизация интернет магазина sigmal.ru, выведение в ТОП5 необходимых словосочетаний в яндекс и гугл. Регион Россия.

Сайту полгода.

Около 40 товаров. Чистых запросов по ним 200-2000 в месяц в яндексе.

Есть список фраз и кол-во запросов по ним. Вышлю на электронную почту.

Нужно оптимизировать сайт под них. Работа, разовая, которая впоследствии должна принести результат.

Пишите что бы сделали конкретно с этим сайтом и сроки до вывода в топ5 всех товаров. Фразы вышлю на электронную почту.

11 лет назад
spetss
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
21 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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