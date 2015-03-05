Задача совершенно стандартная: Требуется поисковая оптимизация сайта, выведение в ТОП10 необходимых словосочетаний.

Бюджет до 20 000 рублей в месяц.

Дополнение:

Сайт www.travelsmartclub.com

В данный момент сайт переделывается, будет меняться полностью дизайн и немного будет меняться структура сайта (в том числе и для улучшения с точки зрения поисковой оптимизации).

Т.к. мы предлагаем образование за рубежом во многих странах, основное ядро для продвижения следующее:

Страны:

Великобритания

Германия

Франция

Италия

Испания

Австрия

Ирландия

Мальта

Швейцария

США

Турция

Канада

Голландия

Бельгия

Языки:

Английский

Немецкий

Французский

Испанский

Итальянский

Голландский

Образование за рубежом

Обучение за рубежом

Языковые курсы за рубежом

Среднее образование за рубежом

Высшее образование за рубежом

Обучение в [название страны]

Образование в [название страны]

Языковые курсы в [название страны]

Среднее образование в [название страны]

[название языка] язык в [название страны] (соответствующие языкам страны)

Плюс будет разбивка по типам курсов:

Языковые курсы для детей в ...

Летние каникулы в ...

Каникулярные программы в ...

И т.п.

Под все эти страны и языки будут созданы отдельные "посадочные" страницы.