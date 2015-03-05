***Сайт: http://roliki.od.ua ***Проблематика Сделали редизайн 6 месяцев назад, немного подпилили движок. И сайт просел по позициям в Google. Несмотря на то, что URL'ы, контент, структуру максимально сохранили. ...
Поисковая оптимизация сайта
Задача совершенно стандартная: Требуется поисковая оптимизация сайта, выведение в ТОП10 необходимых словосочетаний.
Бюджет до 20 000 рублей в месяц.
Дополнение:
В данный момент сайт переделывается, будет меняться полностью дизайн и немного будет меняться структура сайта (в том числе и для улучшения с точки зрения поисковой оптимизации).
Т.к. мы предлагаем образование за рубежом во многих странах, основное ядро для продвижения следующее:
Страны:
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Испания
Австрия
Ирландия
Мальта
Швейцария
США
Турция
Канада
Голландия
Бельгия
Языки:
Английский
Немецкий
Французский
Испанский
Итальянский
Голландский
Образование за рубежом
Обучение за рубежом
Языковые курсы за рубежом
Среднее образование за рубежом
Высшее образование за рубежом
Обучение в [название страны]
Образование в [название страны]
Языковые курсы в [название страны]
Среднее образование в [название страны]
[название языка] язык в [название страны] (соответствующие языкам страны)
Плюс будет разбивка по типам курсов:
Языковые курсы для детей в ...
Летние каникулы в ...
Каникулярные программы в ...
И т.п.
Под все эти страны и языки будут созданы отдельные "посадочные" страницы.
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