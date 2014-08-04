Занять первое место в поисковика Google

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок222 просмотра

Есть сайт одностраничник, нужна его поднять на первое места на поисковика гугле. В нашем стране с похожим запросом на тематике всего несколько конкурентов.

Желательно обращаться через скайпе.

11 лет назад
udaca
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров