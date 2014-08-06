Сделать технический аудит + исправление

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен17 заявок207 просмотров

Сделать технический аудит + исправление

если есть примеры работы пришлите, пожалуйста , стоимость и сроки, оплата на ЯД

сроки сжатые , все подробности в скайп , оставляйте контакты , свяжусь с Вами

11 лет назад
irinkakortneva
Коротнева 
42 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$300
3 дня
Все хорошо, быстро и качественно ! Понравилось , рекомендую !
Спасибо за работу и отзыв , обращайтесь в любое время

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
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