Продвижение сайта с продукцией компании

Здравствуйте,

1. Необходим комплексный подход к продвижению с нуля до выхода на результат.

- Аудит;

- Продвижение по ключевым словам в yandex и google;

- Регион: Сибирь;

- Важен результат.

2. Сопровождение (доработка сайта для продвижения):

- Доработка сайта в целях продвижения (CEO);

- Приведение сайта до продающего состояния;

- Мелкие исправления и улучшения.

Тематика сайта - системы вентиляции.

Cайт: sib-vent.com (полностью готов, работает)

Платформа: RoR, сайт не движковый, код писан с нуля, чистый и аккуратный.

Указывайте цену (в мес.) за продвижение и сопровождение отдельно.

Если Вы беретесь только за продвижение ( CEO) - укажите это в заявке.

Также, укажите срок продвижения и срок до первых результатов.

Спасибо.