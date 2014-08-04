Удаленка. Семантик (создание сем. ядер).

Доброго времени суток! Ищу семантика (специалиста по созданию семантических ядер), а также помощника по SEO.

Должностные обязанности:

Создание Сем. Ядра (КейКоллектор, seo-прокси, антигейт и т.п. оплачивается); (~70-80% от рабочего времени);

Написание тех. задания копирайтерам;

Размещение готовых текстов на сайтах;

и др. задачи по SEO.

Требования:

Базовое понимание принципов работы поисковых систем;

Опыт работы от 2-х лет;

Базовые знания html + css (чтобы смогли оформить статью, разобраться в коде);

Опыт работы в популярных CMS (WP, Joomla, Bitrix);

Самостоятельность и инициативность очень сильно приветствуется. Ищу человека, которому нравится SEO, и который хочет развиваться в этой сфере. Совмещение с другой работой не приемлемо.

Условия работы:

Удаленно, с 9:00 до 18:00 по МСК. С понедельника по пятницу.

Отчетность раз в неделю, письменно (вкратце, что было сделано по пунктам);

Общение: по скайпу. Микрофон обязателен.

Оплата: первые 3 месяца 15.000 руб. Далее 20.000 руб.

Оплата по: Webmoney, Alfabank, Qiwi.