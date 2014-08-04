Добрый день. Нужна SEO-оптимизация сайта http://sleepmatras.ru, жду ваших предложений и цену. Либо, нужна консультация по скайпу о стратегии продвижения сайта. Ищу исполнителей с опытом работы. Если работа понравится, готова сотрудничать на постоянной ...
Удаленка. Семантик (создание сем. ядер).
Доброго времени суток! Ищу семантика (специалиста по созданию семантических ядер), а также помощника по SEO.
Должностные обязанности:
Создание Сем. Ядра (КейКоллектор, seo-прокси, антигейт и т.п. оплачивается); (~70-80% от рабочего времени);
Написание тех. задания копирайтерам;
Размещение готовых текстов на сайтах;
и др. задачи по SEO.
Требования:
Базовое понимание принципов работы поисковых систем;
Опыт работы от 2-х лет;
Базовые знания html + css (чтобы смогли оформить статью, разобраться в коде);
Опыт работы в популярных CMS (WP, Joomla, Bitrix);
Самостоятельность и инициативность очень сильно приветствуется. Ищу человека, которому нравится SEO, и который хочет развиваться в этой сфере. Совмещение с другой работой не приемлемо.
Условия работы:
Удаленно, с 9:00 до 18:00 по МСК. С понедельника по пятницу.
Отчетность раз в неделю, письменно (вкратце, что было сделано по пунктам);
Общение: по скайпу. Микрофон обязателен.
Оплата: первые 3 месяца 15.000 руб. Далее 20.000 руб.
Оплата по: Webmoney, Alfabank, Qiwi.
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