Продвижение доски объявлений

Необходимо помочь вывести доску объявлений в ТОП 3 яндекс и гугл. Ключевые запросы уже подобраны и на них уже закупаются ссылки в sape.

Необходимы дополнительные методы продвижения, для более раннего результата, пишите Ваши варианты продвижения и условия.

Прогон по каталогам не предлогать