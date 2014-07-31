Продвижение доски объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок191 просмотр

Необходимо помочь вывести доску объявлений в ТОП 3 яндекс и гугл. Ключевые запросы уже подобраны и на них уже закупаются ссылки в sape.

Необходимы дополнительные методы продвижения, для более раннего результата, пишите Ваши варианты продвижения и условия.

Прогон по каталогам не предлогать

11 лет назад
Ximal
Денис 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвинуть по среднечастотникам

    $100

    Здравствуйте, уважаемые оптимизаторы! Есть сайт, региональный, привлекает очень неплохой трафик, но в основном только по низкочастотникам, хотя по ним продвижения не было (речь идет только о Google). По нужным ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Интересует раскрутка сайта http://koliaski.in.ua/. Территория -Украина (Гугл+Яндекс). Прошу сразу указывать бюджет и по какой технологии будете работать. Спасибо!

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO аудит и продвижение сайта

    Требуется провести комплексный SEO аудит по внутренней и внешней оптимизации сайта ForDealers.PRO. В результате Аудита я должен получить: 1) Комплекс необходимых работ(мероприятий) по внутренней и внешней оптимизации сайта. 2) План реализации ...

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Решить проблему индексации (быстробот)

    Имеется новостной ресурс i-androidym.ru с ежедневной публикацией новостей 6-10 шт. Ранее новости постоянно добавлялись в индекс быстроботом яндекса через несколько минут. С недавнего времени быстробот перестал добавлять новости в индекс. Поддержка яндекса ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Провести СЕОаудит,дать реком-ии и план продвижения

    Имеется сайт по тематике объявлений по недвижимости (4 года). Посещаемость сайта в районе 300 уников в день. На данный момент сайт переносится на новый домен (более запоминаемый), с полной сменой движка и дизайна. ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвинуть ключевые слова в ТОП10 Я.+поддержка

    Требуется специалист по развитию и продвижению сайта компании (контекстная реклама / SEO/ в перспективе — SMM). Сайт 1utilizator.ru, Joomla Нужно вывести слова в ТОП10 "белыми методами" и дальше поддерживать их рейтинг + выводить ...

    Написание статейJoomla
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оптимизация сайта и продвижение

    Оптимизация сайта и продвижение только GOOGLE по следующим ключевым запросам: [Строительные интернет-магазины Днепропетровск] [Интернет-магазин строительных материалов Днепропетровск] [Строительные материалы днепропетровск] [Стройматериалы днепропетровск] [Стройматериалы купить днепропетровск] ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение

    $250

    Привет. Сайт Alfakover.ru Задача. Почистить код, при необходимости, добавить тексты, крутить по следующим запросам: коврики с логотипом ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад