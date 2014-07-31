Провести СЕОаудит,дать реком-ии и план продвижения

Имеется сайт по тематике объявлений по недвижимости (4 года). Посещаемость сайта в районе 300 уников в день.

На данный момент сайт переносится на новый домен (более запоминаемый), с полной сменой движка и дизайна. На старом домене будут прописаны 301 редиректы на новые разделы.

Краткосрочная цель: Повысить посещаемость сайта (до 1000 уников из ЦА в день) и увеличить его позиции в поисковой выдаче. По выбранным запросам вывести в ТОП-10 в своем гео-регионе

Долгосрочная цель: Повысить посещаемость до 5000 уников из ЦА. Вывести сайт в ТОП-5 с своем гео-регионе (на текущий момент он скачет с 7 по 15 позицию по данным LI)

Использовать ТОЛЬКО белые способы продвижения и помнить что бюджет ограничен, поэтому нужно будет выбрать оптимальные по показателю цена-качество способы. ПС в которых будем продвигать: Яндекс, Google, Mail.ru. Увеличение посещаемости рассматривать не как накрутку цифры на счетчике, а именно ЦА, которые будут возвращаться на сайт.

Посещаемость - есть основное что мне нужно получить, вывод в ТОПы рассматриваю уже как следствие, а не как показатель работы.

Вы должны быть знакомы с новыми алгоритмами работы ПС, учитывающие поведенческие факторы и предлагать решения исходя из этого, тк предложения по масовой закупке ссылок или прогон по каталогам интереса не представляют.

Требуется провести полный SEO-аудит нового сайта (но в связке со старым), проанализировать выдачу по сайту и сайтам конкурентов.

Результатом вашей работы должно быть:

1. Составить семантическое ядро сайта (словосочетание - количество запрососв в месяц): разбив его по разделам (ВЧ, СЧ, НЧ, Тематические)

2. По СЕО аудиту нового сайта выдать рекомендации, что нужно переделать или сделать, для повышения позиций сайта и привлечения посетителей, указать на обнаруженные проблемы. Рассмотреть старый сайт, с точки зрения не проставленных или не корректно проставленных редиректов.

3. Подготовить список ключей по которым вы считаете нужно будет продвигать сайт для получения на него ЦА, и сравнение текущих позиций сайта по этим ключам в сравнении с конкурентами

4. Составить примерный план работ по продвижению с ориентировочными сроками и бюджетом для достижения краткосрочной цели. План в виде: Действие - Срок - Бюджет

5. То же самое что и в п.4 но для долгосрочной цели

6. Подобрать ключи, минус-слова для рекламных компаний в ЯД и GA. Помочь с настройкой компаний, чтобы работали эффективно и не впустую "сливали" деньги.

7. После получения от вас результатов работы, необходимо будет пообщаться по скайпу, для уточнения возникших у меня вопросов.

Зявки подавать в формате:

- Стоимость за проект - срок

- Ежемесячное СЕО - стоимость за месяц (если у вас есть интерес к этому предложению)

Выбранному исполнителю, предоставлю адреса обоих сайтов, доступ к новому сайт (пока он закрыт по HTTP) и расшарю Метрику или ГА (Возможно LI). Оплата сразу после получения от вас отчета с результатами, но перед скайп-беседой. (Вебмани, QIWI, Альфабанк, Сбербанк)

PS: Если у вас будет желание, то возможно сотрудничество на такой основе: 1-2 раза в месяц за оговоренную плату, привлекать вас для мини-аудита сайта (просмотр текущих позиций, контроль нахождения в выдаче, получение рекомендаций с учетом текущего положения) + ведение рекламных компаний в ЯД и ГА. Можете в заявке сразу указать, за какую сумму вы готовы сотрудничать на такой основе. (Напишите просто в конце: Ежемесячное СЕО = X рублей)