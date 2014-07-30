Необходимо выбрать тематические площадки в регионе Республика Беларусь, написать и разместить 15 отзывов о сайте hotok.by. Отзывы должны быть тонкими, не топорными. Исполнитель должен дать гарантию, что отзывы не заблокируют в течении месяца. ...
Нужен seo специалист
Нужен seo специалист для продвижения сайта, а именно сайта кино, где люди будут скачивать фильмы, возможно смотреть. Называйте ваши сроки и стоимость + пишите по каким запросам будете продвигать, интересует и Украина и Россия.
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