Добрый день!

Нужна консультация по SEO.

1. Нужно рассмотреть сайт и дать рекомендации как правильно сделать перелинковку, какие ссылки нужно скрыть и т.д.

2. Дать другие рекомендации по внутренней оптимизации сайта.

3. + дать ответ еще на несколько вопросов касающихся продвижения.

Сайт не большой. Думаю нужно 1-2 часа желательно голосом по скайпу.

Пишите вашу стоимость и контакты.

Спасибо.