Доброго времени, Необходимо оптимизировать ролики, залить на youtube и раскрутить по указанным словам, вывести в ТОП 10 Google (либо ТОП 10 Youtube, либо туда и туда) Ролики: ...
Оптимизация и продвижение сайта
Требуется специалист по развитию и продвижению сайта компании (контекстная реклама / SEO/ в перспективе - SMM) www.ctgg.ru.
Обязанности:
Продвижение сайта в Яндекс и Гугл с целью привлечения целевой аудитории и увеличения продаж услуг компании.
• Внутренняя оптимизация сайта:
• Окончательное формирование семантического ядра (общий список КВ с разной частотностью есть),
• Копирайтинг уже подготовленных и новых статей
• Исправление программного кода
• Перелинковка страниц
• Наполнение контента (видео, фото, текстовые файлы - всё это предоставим)
Внешняя оптимизация сайта:
• Закупка качественной ссылочной массы
• Регистрация сайта в нужных каталогах
• Анализ динамики роста позиций сайта по КВ, качества запросов, посещаемости, аудитории сайта ( (Яндекс.Метрика, liveinternet).
• Требования:
• Знание алгоритмов работы основных поисковых систем и их отличия.
• Практические навыки работы с интернет-сервисами для SEO: Google Analitycs, Liveinternet, Яндекс.Метрика и т.п..
• ОБЯЗАТЕЛЕН опыт вывода сайта по ключевым запросам разной частотности в ТОП-10, 5, 3
• ВАЖНО: наличие проектного мышления, т.е. мы ищем человека, который будет нам говорить, что он будет делать и с каким результатом, а не наоборот.
Условия:
Оплата по итогам работы, обсуждается. Рассмотрим все разумные предложения.
Операционная среда - Drupal.
Оплата по качеству резюме и итогам переговоров. Мы готовы платить, но только за результат
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