Оптимизация и продвижение сайта

Требуется специалист по развитию и продвижению сайта компании (контекстная реклама / SEO/ в перспективе - SMM) www.ctgg.ru.

Обязанности:

Продвижение сайта в Яндекс и Гугл с целью привлечения целевой аудитории и увеличения продаж услуг компании.

• Внутренняя оптимизация сайта:

• Окончательное формирование семантического ядра (общий список КВ с разной частотностью есть),

• Копирайтинг уже подготовленных и новых статей

• Исправление программного кода

• Перелинковка страниц

• Наполнение контента (видео, фото, текстовые файлы - всё это предоставим)

Внешняя оптимизация сайта:

• Закупка качественной ссылочной массы

• Регистрация сайта в нужных каталогах

• Анализ динамики роста позиций сайта по КВ, качества запросов, посещаемости, аудитории сайта ( (Яндекс.Метрика, liveinternet).

• Требования:

• Знание алгоритмов работы основных поисковых систем и их отличия.

• Практические навыки работы с интернет-сервисами для SEO: Google Analitycs, Liveinternet, Яндекс.Метрика и т.п..

• ОБЯЗАТЕЛЕН опыт вывода сайта по ключевым запросам разной частотности в ТОП-10, 5, 3

• ВАЖНО: наличие проектного мышления, т.е. мы ищем человека, который будет нам говорить, что он будет делать и с каким результатом, а не наоборот.

Условия:

Оплата по итогам работы, обсуждается. Рассмотрим все разумные предложения.

Операционная среда - Drupal.

Оплата по качеству резюме и итогам переговоров. Мы готовы платить, но только за результат