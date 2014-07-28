Раскрутка ролика Youtube

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Закрыт1 заявка148 просмотров

Доброго времени,

Необходимо оптимизировать ролики, залить на youtube и раскрутить по указанным словам, вывести в ТОП 10 Google (либо ТОП 10 Youtube, либо туда и туда)

Ролики:

https://yadi.sk/i/IinKvj4QY8WzE

https://yadi.sk/i/nhHCWnMVY527A

По птичке ключевые слова:

страх, страх полета, боюсь летать, как избавиться от страха

По бабушкам ключевые слова:

как побороть страх, аэрофобия, путешествия

Предложите стоимость, спасибо.

11 лет назад
bissnes
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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