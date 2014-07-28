Сайт fitorodnik.ru, без CMS 1. Составление семантического ядра 2. Сделать перелинковку согласно составленному СЯ 3. Оптимизировать код на ВСЕХ страницах: убрать лишние и не верные тэги, прописать уникальные title и alt для ...
Раскрутка ролика Youtube
Доброго времени,
Необходимо оптимизировать ролики, залить на youtube и раскрутить по указанным словам, вывести в ТОП 10 Google (либо ТОП 10 Youtube, либо туда и туда)
Ролики:
https://yadi.sk/i/IinKvj4QY8WzE
https://yadi.sk/i/nhHCWnMVY527A
По птичке ключевые слова:
страх, страх полета, боюсь летать, как избавиться от страха
По бабушкам ключевые слова:
как побороть страх, аэрофобия, путешествия
Предложите стоимость, спасибо.
Заявки фрилансеров
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