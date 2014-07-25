Продвижение интернет-магазина эротического белья

Нужно продвигать главную страницу, страницы категорий, подкатегорий (их приблизительно 20). И где-то до 100 товаров для начала.

Продвижения с помощью автоматических сервисов - не примлемо. Приоритет - спам на тематических форумах, блогах, соцсетях, ссылки на проверенных ресурсах.

Сайту - чуть больше года.

Показатели.

зона com.ua

Тиц - 10,

PR - 1

До сотни посещений в день.

Жду предложений и цен.

Домен сайта напишу в личку.