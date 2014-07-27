Надо оптимизировать несколько сайтов. В заявках пишите, пожалyйста, ценy за оптимизацию одного сайта и сколько сайтов Вы можете вести постоянно. Если цена бyдет зависеть от количества ключевых слов - сообщите также. Какие ...
Нужен СЕО специалист для проекта
Добрый день, нужен СЕО специалист для работы над порталом.
Автомобильный портал citydrom.ru
Требуется человек который будет постоянно проводить работы над порталом. Постоянное сотрудничество.
Интересуют люди которые имеют подобные навыки в данной работе и чтобы отвечал за свои действия.
Примерные варианты работы
- Составление семантического ядра СЧ, НЧ, ВЧ
- Составление шаблонов мета данных
- ВН и ВН перелинковка
- Прописывание поисковых запросов в тексте.
и т.д.
Пожалуйста оставляйте заявки и условия работы по проекту. В личку не пишите.
Требуется конечный исполнитель , а не фирма.
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