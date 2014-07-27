Нужен СЕО специалист для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок289 просмотров

Добрый день, нужен СЕО специалист для работы над порталом.

Автомобильный портал citydrom.ru

Требуется человек который будет постоянно проводить работы над порталом. Постоянное сотрудничество.

Интересуют люди которые имеют подобные навыки в данной работе и чтобы отвечал за свои действия.

Примерные варианты работы

- Составление семантического ядра СЧ, НЧ, ВЧ

- Составление шаблонов мета данных

- ВН и ВН перелинковка

- Прописывание поисковых запросов в тексте.

и т.д.

Пожалуйста оставляйте заявки и условия работы по проекту. В личку не пишите.

Требуется конечный исполнитель , а не фирма.

11 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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