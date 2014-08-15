Разместить ссылку на тематических ресурсах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки183 просмотра

Необходимо разместить ссылку на страницу с товарами с несколькими фотографиями на досках объявлений, тематических форумах, в группах социальных сетей.

Тематика: байкеры, мото клубы-форумы, бодибилдинг, форумы и клубы единоборств, музыкальные рок-сообщества.

Всего нужно около 200 объявлений.

11 лет назад
ettiman
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

masay_ua
Юрий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
7 дней
Все прошло замечательно и в срок! Рекомендую!
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

masay_ua
Юрий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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